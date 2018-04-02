Traktörle nehre düşen sürücü kayboldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörle nehre düşen sürücünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'ndeki köprü yakınlarında, 73 yaşındaki Osman Karakullukçu kullandığı traktörle henüz bilinmeyen bir nedenle Sakarya Nehri'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Karasu İlçe Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması yapıldı.

Ekiplerce yapılan arama çalışmalarında yaşlı adama ulaşılamazken, çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.