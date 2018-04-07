Traktörlü gelin konvoyu ilgi çekti

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Tuba Ünlü Güner ile Hasan Güner çifti, biri süslenerek gelin arabasına çevrilen diğerleri konvoya dâhil edilen 15 traktörle şehir turu attı. Traktörlü gelin konvoyu, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Sarıgöl'de bir traktör firmasının bölge bayisi Ali Güner'in oğlu Hasan Güner, gelin almaya traktörleri gelin arabası gibi süsleyerek gitti. Gelin evinden alınan Tuba Ünlü Güner, 15 traktör ile oluşturulan konvoy eşliğinde, düğünün yapılacağı salona götürüldü. Çevredeki vatandaşların ilgisini çeken traktör konvoyu, cep telefonlarıyla görüntülendi. Gelin ve damat, yoldaki vatandaşlarca alkışlandı.

Damat Hasan Güner, "Biz zaten traktör işi ile uğraşmaktayız. Traktör bu bölgenin geçim kaynağı olduğundan, gelin arabası yerine traktörle gelin almaya giderek eşime sürpriz yaptım" dedi.

Gelin Tuba Ünlü Güner de eşinin sürpriz yaptığını belirterek, "Zaten traktör işiyle uğraşıyordu. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

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