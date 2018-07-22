Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Arif Çakır (24) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, Böyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakır'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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