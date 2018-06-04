Traktörünün atında kalan çiftçi öldü

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iddiaya göre el frenini çekmeden indiği traktörünün, meyilli arazide sürücüsüz olarak geri hareket etmesi sonucu altında kalan Recep Zile (70), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Recep Zile, dün saat 20.00 sıralarında tarlasında ilaçlama yaptıktan sonra Ovacık mevkiindeki evine döndü. Zile, traktörünü evin önüne park edip, indi. Zile'nin iddiaya göre, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörü, hafif meyilli arazide sürücüsüz olarak geri gitmeye başladı. Bu sırada durumdan habersiz traktörün arkasından geçmeye çalışan Zile, altında kalarak yaralandı. Yakınları durumu, jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Zile, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Zile, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Zile'nin cesedi, savcının hastane morgundaki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAF
Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ortadan kayboldu
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu
Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı
Katiller, kurbanlarının son anlarını böyle fotoğrafladı
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum