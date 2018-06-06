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Trakya Birlik "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" içerisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Trakya Birlik "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" içerisinde

EDİRNE (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) bu yıl da İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayan kuruluşları olduğu belirtildi.

Türkiye'de de köklü tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip olan kooperatifçiliğin, bugün 7 milyondan fazla insanın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başardığı vurgulanan açıklamada, kooperatiflerin, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmelerinin ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

Bakanlığın görev alanı içeresindeki kooperatif türlerinden biri olan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya geldiği, ürün arz zincirinde birbirlerini desteklediği ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazandığı kuruluşlar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kooperatifler, üreticiyi üretim ve pazarlama sürecinde yalnız bırakmazken üretimin devamlılığını sağlamak konusunda da üretici için güven teşkil eder. Bugün ülkemizde faal 13 tarım satış kooperatifleri birliği ve 306 tarım satış kooperatifi, Türkiye’nin 51 ilinde 325 bin civarında üretici ortağına hizmet götürerek, önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde Trakya Birlik, 2017 yılında 113'üncü sırada yer almıştır. Bir başka kooperatif üretici kuruluşu olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) iştiraki Konya Şeker 43. sırada, Kayseri Şeker 99. sırada ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği iştiraki Gübretaş 226. sırada, Tarım Kredi Yem Sanayi ise 153. sırada yer almaktadır."

Açıklamada, 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan kooperatiflerin yıllara göre sıralaması da şöyle aktarıldı:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Trakya Birlik

65

76

76

77

77

129

126

114

113

Marmara Birlik

345

340

418

465

433

418

382

347

Pankobirlik

(Konya Şeker)

49

44

39

40

37

31

43

Pankobirlik

(Kayseri Şeker)

105

135

101

97

101

99

Gübre T.A.Ş

218

259

207

215

246

232

184

203

226

Tarım Kredi Yem San ve Tic AŞ

204

153

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Önce sanayi Trakya Birlik

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