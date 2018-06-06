EDİRNE (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) bu yıl da İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayan kuruluşları olduğu belirtildi.

Türkiye'de de köklü tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip olan kooperatifçiliğin, bugün 7 milyondan fazla insanın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başardığı vurgulanan açıklamada, kooperatiflerin, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmelerinin ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

Bakanlığın görev alanı içeresindeki kooperatif türlerinden biri olan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya geldiği, ürün arz zincirinde birbirlerini desteklediği ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazandığı kuruluşlar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: