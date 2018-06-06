EDİRNE (AA) - Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) bu yıl da İstanbul Sanayi Odasının açıkladığı "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer aldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kooperatiflerin ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayan kuruluşları olduğu belirtildi.
Türkiye'de de köklü tarihiyle oldukça önemli bir yere sahip olan kooperatifçiliğin, bugün 7 milyondan fazla insanın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başardığı vurgulanan açıklamada, kooperatiflerin, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alabilmelerinin ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.
Bakanlığın görev alanı içeresindeki kooperatif türlerinden biri olan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, üreticilerin güçlerini birleştirerek bir araya geldiği, ürün arz zincirinde birbirlerini desteklediği ve bu sayede rekabet ve pazarlık gücü kazandığı kuruluşlar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kooperatifler, üreticiyi üretim ve pazarlama sürecinde yalnız bırakmazken üretimin devamlılığını sağlamak konusunda da üretici için güven teşkil eder. Bugün ülkemizde faal 13 tarım satış kooperatifleri birliği ve 306 tarım satış kooperatifi, Türkiye’nin 51 ilinde 325 bin civarında üretici ortağına hizmet götürerek, önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde Trakya Birlik, 2017 yılında 113'üncü sırada yer almıştır. Bir başka kooperatif üretici kuruluşu olan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) iştiraki Konya Şeker 43. sırada, Kayseri Şeker 99. sırada ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği iştiraki Gübretaş 226. sırada, Tarım Kredi Yem Sanayi ise 153. sırada yer almaktadır."
Açıklamada, 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan kooperatiflerin yıllara göre sıralaması da şöyle aktarıldı:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Trakya Birlik
65
76
76
77
77
129
126
114
113
Marmara Birlik
345
340
418
465
433
418
382
347
Pankobirlik
(Konya Şeker)
49
44
39
40
37
31
43
Pankobirlik
(Kayseri Şeker)
105
135
101
97
101
99
Gübre T.A.Ş
218
259
207
215
246
232
184
203
226
Tarım Kredi Yem San ve Tic AŞ
204
153
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