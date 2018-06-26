EDİRNE (AA) - Meteoroloji, Trakya geneli için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

