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Trakya Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 00:51 | Son Güncelleme

Erikli belde plajında düzenlenen festivalin ikinci gününde Haluk Levent, Moğollar, Duman'ın da aralarında olduğu pek çok sanatçı ve grup sahne aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Trakya Müzik Festivali"nin ikinci gününde, Haluk Levent, Moğollar, Duman'ın da aralarında olduğu pek çok sanatçı ve grup konser verdi.

Erikli beldesi plajındaki festivalde, Can Kazaz, Adamlar, Manuş Baba, Haluk Levent, Duman, Moğollar sahne aldı.

Yaklaşık bir saat süren Haluk Levent konserinde müzikseverler sanatçının şarkılarını eşlik etti ve seyircilerin açtığı büyük Türk bayrağı elden ele dolaştırılarak festival alanında gezdirildi.

Haluk Levent, festivalin ev sahibi olduğunu belirterek, "1992 yılından beri buralardayım. Hep buradayım, hep burada oldum. Muhteşem bir gösteri. Çok büyük bir Türk bayrağı devamlı geziyor." diye konuştu.

Hayranlarıyla da sahnede şarkı söyleyen Levent, şarkı arasında sahneden inerek müzikseverlerin cep telefonunu alarak öz çekim yaptı.

Etkinliğin son gününde, Kenan Doğulu, Manga, Yeni Türkü, Oğuzhan Uğur ve İkiye On Kala gibi şarkıcı ve müzik grupları konser verecek.

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Haluk Levent santral Trakya Müzik Festivali türk bayrağı

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