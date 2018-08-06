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Trakya Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 02:38 | Son Güncelleme

Erikli belde plajında düzenlenen festivalin son gününde Kenan Doğulu, Manga ve Yeni Türkü'nün de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı ve grup sahne aldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Trakya Müzik Festivali"nin son gününde Kenan Doğulu, Manga ve Yeni Türkü'nün de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı ve grup konser verdi.

Erikli beldesi plajındaki festivalde, Kenan Doğulu, Manga, Yeni Türkü, Oğuzhan Uğur, Ali Altay ve İkiye On Kala sahne aldı.

Yaklaşık iki saat süren Kenan Doğulu konserinde müzikseverler sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Doğulu, yeni albümünün iki gün önce çıktığını ancak konserde eski albümlerinden de şarkılar seslendireceğini söyledi.

Festivalin eğlenceli geçtiğini belirten Doğulu'nun konserinde havai fişek gösterisi de sunuldu.

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