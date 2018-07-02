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"Trakya Müzik Festivali" ağustosta düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

"Trakya Müzik Festivali" ağustosta düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Trakya Müzik Festivali, gelecek ay müzikseverlerle buluşacak.

Geçen yıl "Trakya Fest" adıyla düzenlenen ve 40 bin kişinin katıldığı festival, bu yıl 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde düzenlenecek festivalde Teoman, Halil Sezai, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eypio, Son Feci Bisiklet, Duman, Moğollar, Haluk Levent, Manuş Baba, Adamlar, Can Kazaz, Kenan Doğulu, Manga, Yeni Türkü, Oğuzhan Uğur, Ali Altay, İkiye On Kala gibi sanatçı ve gruplar konser verecek.

Festivalin biletleri günlük giriş 50, kombine 100, kombine ve kamp 130 lira olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne festival Müzik

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