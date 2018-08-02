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"Trakya Müzik Festivali" yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

"Trakya Müzik Festivali" yarın başlıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Müzik Festivali yarın müzikseverlerle buluşacak.

Geçen yıl "Trakya Fest" adıyla düzenlenen ve 40 bin kişinin katıldığı festival, bu yıl 3-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Keşan ilçesine bağlı Erikli plajında düzenlenecek festivalde Teoman, Halil Sezai, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Eypio, Son Feci Bisiklet, Duman, Moğollar, Haluk Levent, Manuş Baba, Adamlar, Can Kazaz, Kenan Doğulu, Manga, Yeni Türkü, Oğuzhan Uğur, Ali Altay, İkiye On Kala gibi sanatçı ve gruplar konser verecek.

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