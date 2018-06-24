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Trakya sandık başında (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

BELEDİYE, ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIDI Edirne Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi nedeniyle hasta ve engellileri 2'si hasta nakil aracı olmak üzere, 5 araçla sandıklara taşıdı.

Trakya sandık başında (4)

BELEDİYE, ENGELLİLERİ SANDIĞA TAŞIDI
Edirne Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi nedeniyle hasta ve engellileri 2'si hasta nakil aracı olmak üzere, 5 araçla sandıklara taşıdı. Edirne Belediyesi'nin 'Alo 188'i arayan sağlık sorunu bulunan vatandaşlar, ekipler tarafından evlerinden alınarak sandıklarının bulunduğu okullara götürüldü. Oylarını kullananlar daha sonra yeniden aynı araçla evlerine bırakıldı.

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Trakya sandık başında (4)Trakya sandık başında (4)

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