Trakya Üniversitesi'nin trafo merkezinde yangın

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'ndeki trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, üniversitenin Balkan yerleşkesinde yer alan dört trafo merkezinden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden üniversitenin özel güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. GAZDAŞ ile polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri de yangınla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

