Trakya usulü zerzevatçı

Tekirdağ’da bir zerzevatçının satış için şarkılı anons yapması, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Tekirdağ’ın sokaklarında arabasıyla sebze satışı yapan bir zerzevatçı, Trakya insanının renkli kişiliğini yaptığı anonsla sergiliyor. Trakya insanının şarkılara ve oyunlara olan ilgisini göz önüne seren anons şekli sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Şarkı eşliğinde ‘domates var, patates var, soğan da var, domatesçi geldi’ sözleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan video birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve beğenildi.