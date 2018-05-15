Trakya'da İsrail protestosu

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen AK Parti üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar attı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Güzey, grup adına yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından şehit edilmelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

ABD'nin yaptığı girişimle Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku "yok" saydığını vurgulayan Güzey, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, bir taraf olduğunu göstermiştir. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Orta Doğu'da kan ve göz yaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Filistinli kardeşlerimiz onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemini şiddetle kınıyoruz."