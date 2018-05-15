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Trakya'da İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı katliam kınandı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen AK Parti üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar attı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Güzey, grup adına yaptığı konuşmada, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından şehit edilmelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

ABD'nin yaptığı girişimle Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku "yok" saydığını vurgulayan Güzey, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, bir taraf olduğunu göstermiştir. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Orta Doğu'da kan ve göz yaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Filistinli kardeşlerimiz onurlu davalarını savunurken İsrail'in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail'in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemini şiddetle kınıyoruz."

- Kırklareli

Kırklareli'nde, İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yaptığı saldırı kınandı.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Akın Babar, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İslam'ın ilk kıblesi kadim Kudus'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bu girişimin "yok" hükmünde olduğunu belirten Babar, ABD'nin bu girişimi ile BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını ifade etti.

İsrail'in bu şekilde devam etmesi halinde, akıttığı masum kanlarda boğulacağını dile getiren Babar, Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da Filistin ve Filistinlilerin asla yalnız olmadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Demirtaş, dua okudu.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da sivil toplum örgütleri ile siyasi parti temsilcilerince ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.

Tuğlalı Park'ta bir araya gelen, AK Parti, MHP üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar attı.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, dün yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından müftülük yetkilileri tarafından dua okundu.

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Kudüs protesto şehit

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