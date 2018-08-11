Trakya'daki hayvan pazarlarında yoğunluk

15 yıldan beri hayvancılık yaptığını ifade eden Tomurcuk, "Kurban bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Satışlar iyi başladı. Müşterilerimizi bekliyoruz. Umutluyuz, inşallah iyi olacak. Küçükbaş kurbanlıklar 800 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor." dedi.

Öte yandan, pazara getirilen hayvanlar, Havsa Belediyesi'nin canlı hayvan pazarı ekipleri ve veterinerler tarafından kontrol ediliyor.

Alıcı ve satıcı arasındaki fiyat anlaşmazlığını ise vatandaşlar arasında "çıbıkçı" diye tabir edilen arabulucular çözüyor.

Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları besiciler en iyi fiyata satmaya, vatandaşlar ise bütçelerine uygun ücrete almaya çalışıyor.

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Trakya'daki Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Üretici Abdullah Kökten, Trakya'dan gönül rahatlığıyla kurbanlık hayvan alınabileceğini dile getirdi.

Trakya'da hayvanların doğal ortamda yetiştiğini vurgulayan Kökten, "Geçimimizi hayvancılıkla yapıyoruz. Bu yıl da hayvanlarımızı besledik ve Trakya'nın meşhur kurbanlıklarını pazara çıkardık. Satışlar iyi ancak son dönemlerdeki kur artışı bizi biraz etkiledi. Bölgemiz hastalıklardan arındırılmış durumda. Veterinerler her 15 günde bir gelip hayvanlarımızı kontrol ediyor. Hem alıcılara hem de satıcılara hayırlı alışverişler diliyorum." diye konuştu.

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- Vatandaşlar, Trakya hayvanını tercih ediyor

İstanbul'dan gelen Abdullah Şen ise kurbanlığı Trakya'dan almayı tercih ettiklerini belirtti.

Arkadaşlarıyla birlikte Havsa'ya geldiklerini aktaran Şen, "Köylü arkadaşlardan Allah razı olsun. Yetiştiriyorlar ve kurbanlık kesmemize vesile oluyorlar. Pazarlığımızı yaptık ve 13 bin 800 liraya kurbanımızı aldık. Yaklaşık 800 kilogram geldiğini söyledi üretici arkadaşımız. Köylüler memleketin en dürüst kişileridir. Hayvanın yaşı uygun, bir sakatlığı yok. Allah rızası için kurbanımızı keseceğiz." diye konuştu.

Kurbanlık koç alan Ali Yıldız da Trakya'daki kurbanlıkların diğer bölgelere göre yüzde 20 ucuz olduğunu kaydetti.