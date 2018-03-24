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Trakya'daki kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Kar yağışı Kırklareli kent merkezinde de etkili olmaya başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkisini arttırdı.

Kent merkezinde aniden başlayan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşayan vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yoğunluk oluşmaması amacıyla sürücüleri yönlendirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dere ölçüldüğü Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar yağışı sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8, Kofçaz ilçesinde yer yer 10, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda 5 santimetreye ulaştı.

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