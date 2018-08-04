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TRAKYAKA'dan 600 bin lira teknik destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin: - "Ajans olarak bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 8 milyon lira kaynağı bölgemize aktaracağız. İlan ettiğimiz teknik destek programı kapsamında da 600 bin lira destek vereceğiz. Program ile kurumlarımızın kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesini amaçlıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ajansı olarak bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 8 milyon lira kaynağı bölgeye aktaracaklarını belirtti.

Şahin, yaptığı açıklamada, "2018 Yılı Teknik Destek Programları"nın sonuçları kapsamında kurumlara 600 bin lira destek sağlanacağını ve bununla birlikte kurumların kapasitelerinin genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Mali Destek Programı çerçevesinde bölgeye 8 milyon lira destek verileceğine vurgu yapan Şahin, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 8 milyon lira kaynağı bölgemize aktaracağız. İlan ettiğimiz teknik destek programı kapsamında da 600 bin lira destek vereceğiz. Program ile kurumlarımızın kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesini amaçlıyoruz. Verilecek bu desteğin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurumsal kapasitenin artmasının kalkınmayı olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Program ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Teknik destek kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine 20 bin lira, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin lira destek verilecek. Program için tahsis edilen kaynak toplamı 600 bin liraya ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar, teknik destekten faydalanabilecek."

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Anahtar Kelimeler:
mali destek Tekirdağ Trakya

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