EDİRNE / KIRKLARELİ (AA) - Edirne ve Kırklareli belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden başlattığı köfte tartışması, köfteci ve vatandaşlar arasına da yayıldı. Gastronomi kültürünün gelişmişliği ile bilinen Edirne ve Kırklareli'nde, Balkan havasıyla büyüyen kekik ve dağ otlarıyla beslenen hayvanların et ürünlerinden yapılan lezzetler de ön planda. İki zengin mutfağın ortak tatlarından birisi köfte. Yıllardır hangisi daha lezzetli tartışmasına bu kez de belediye başkanları katıldı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medya hesabından "Türkiye'nin en iyi köfteleri Trakya'da yapılır, en iyisi Kırklareli köftesidir, Ahmetbey de Kırklareli beldesi olduğu için kuzeni sayılır o da şahanedir. İyi akşamlar kızanlar." mesajını yayınlamasına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan memleketinin köftesini överek cevap verdi. Gürkan, Kırklareli köftesini överek başladığı mesajında verdiği ince mesajla Edirne köftesini lider ilan etti. Gürkan, Kesimoğlu'na "Bildiğim kadarıyla Kırklareli köftesi iyidir tabii Edirne'den sonra." diye yanıt verdi.

Sosyal medyadaki esprili tartışma kentlerdeki köfteciler arasında da yaşanmaya başladı. - "En iyi köfte Kırklareli köftesi" Kırklareli Lokantacılar Odası Başkanı Zafer Sürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli köftesinin tartışılmaz lezzette olduğunu belirtti. Kırklareli köftesinin yüzde 80'inin dana etinden yapıldığını ifade eden Sürer, etin lezzetinin ise hayvanların meralarda otlamasından kaynaklandığını söyledi. Köfte denildiği zaman her zaman akla Kırklareli'nin geldiğini aktaran Sürer, ''Kırklareli köftesi daha iyidir. Yıllardan beri alışılmış bir gelenek vardır ve bu gelenek yıllardır bozulmamıştır halen de devam ediyor. Kırklareli köftesinin yüzde 80'i dana eti ve çok az bir miktar da kuzu eti karışımıyla hayvanın çeşitli yerlerinden alınıp kıyma yapılarak işlemlerden geçtikten sonra köfte haline geliyor.'' diye konuştu. - ''Kırklareli'nin köftesi, Edirne'nin ciğeri'' Köftecilerden Bilal Atlı ise Kırklareli'nin köftesi, Edirne'nin ciğerinin lezzetli olduğunu belirtti. Trakya hatta Türkiye'de Kırklareli köftesinin lezzetinin tartışmaya gerek bile olmadığını dile getiren Atlı, şöyle devam etti: