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Trakya’nın yöresel yemekleri yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

42.

42. Turizm Haftası dolasıyla Tekirdağ’da Trakya yöresi geleneksel yemek yarışması yapıldı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan yemek yarışmasına, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş, Türk Aşçı Milli Takımı Kaptanı Esat Özata, kurum müdürleri ve yarışmacılar katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş yarışmada yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi Tekirdağ ve çevresine yerleşen vatandaşlarımız, Makedonya, Bulgaristan, Selanik göçmenleri olarak nüfus olarak çoğunluğu taşıyor. Ayrıca Anadolu’nun birçok kentinden de çok önemli göçler almıştır. Trakya ve çevresinde mevcut kasabalara yerleşmişler ve mutfak kültürünü getirmişlerdir. Yörenin zengin mutfak kültürüyle birlikte kendi mutfak kültürlerini muhafaza etmişler uzun yıllar yaşatmışlardır. Ülkemizin herhangi bir yerinde çarşı ve pazara çıktığımızda hamburger, cheeseburger, tost ve hazır yemeklerin satıldığı dükkanlar görüyoruz. Nefis çorbalarımız, su böreklerimiz, tatlılarımız akıllarda ve sohbetlerde kalıyor” dedi.
Jüri üyelerinin zorlu kararları sonunda çorbalar kategorisinde, sütlü hamur çorbasıyla Gülsüm Üstünoğlu, zeytinyağlılar kategorisinde lahana sarmasıyla Figen Organ, etli yemekler kategorisinde ciğer sarmasıyla Sevda Pak, hamur işi kategorisinde el açma Arnavut böreğiyle Gülsever Ceyhan, tatlılar kategorisinde ise bulamayla Demet Diken birinci oldu.

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