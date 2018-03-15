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Trambüs projesinin birinci etap çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi, ulaşım master planında yer alan trambüs projesinin birinci etap çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.Ulaşımda yüzde 70 tasarruf sağlayan, aküleme sistemiyle çalışan trambüs, gürültü kirliliğine neden olmuyor.

Trambüs projesinin birinci etap çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi, ulaşım master planında yer alan trambüs projesinin birinci etap çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Ulaşımda yüzde 70 tasarruf sağlayan, aküleme sistemiyle çalışan trambüs, gürültü kirliliğine neden olmuyor. Tramvay sistemine göre yapılacak olan projede tek fark yerlere ray döşenmeden sistem uygulanacak. Konforlu ve modern taşımacılıkta çevreci, tarihi dokuya zarar vermeyen trambüsle 270 kişi aynı anda bir araçla taşınacak. Bu kapsamda tarihi hanlar bölgesi, Balıklıgöl, Şanlıurfa Müzesi, Divanyolu Caddesi, Kapaklı Pasajı ve Atatürk Bulvarı güzergahında yer alan 1. etap çalışmaları kapsamında başlatılan durakların inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.
Trambüs duraklarının oluşturulduğu bölgelerde sisteme bağlı olacak olan elektrik direklerinin dikimi gerçekleştirirken, trambüs araçlarının elektriksiz kullanılacağı alanlarda da alt yapı çalışmaları devam ediyor.
İlçelere de toplu taşıma durakları
Ulaşımda yenilikçi çalışmaları ile vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen büyükşehir belediyesi, toplu taşıma duraklarında yeni modern değişikliğe gidiyor.
Şehir merkezi ve tüm ilçelerde başlatılan yeni durak monte çalışmaları kapsamında 360 adet yeni durak yapıldı. Ayrıca kentin farklı noktalarında belirlenen yeni alanlarda da yeni duraklar yapılıyor.

Trambüs projesinin birinci etap çalışmaları sürüyor

Trambüs projesinin birinci etap çalışmaları sürüyor

Trambüs projesinin birinci etap çalışmaları sürüyor

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