HABER

Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

 - GÜNGÖREN'de tramvay durağında dengesini kaybederek  düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı.

Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - GÜNGÖREN'de tramvay durağında dengesini kaybederek düşen 10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayla duvar arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkardığı küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılırken tramvay seferleri bir süre aksadı.
Olay saat 12.00 sıralarında Mehmet Akif tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter dengesini kaybederek tramvay yoluna düştü. Bu sırada durağa yaklaşmakta olan vatman frene bastı ancak tramvay durmadı. Küçük çocuğun bacağı duvarla tramvay arasına sıkıştı. Olayı görenler büyük bir panikle yardıma koştu. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan çocuğa, tramvayda bulunan bir hemşire müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedyeye alınan bacağından yaralı çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. İlk müdahaleyi yapan hemşire Ece Başyiğit, "Sağ ayağı girmişti, durumu iyi" diye konuştu. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde Bağcılar yönüne bir süre aksadı.

(FOTOĞRAFLI)

Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği Tramvay durağında küçük çocuğa yardım seferberliği

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçtiKadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçti
Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Cinci hoca'nın marifetleri ortaya saçıldı

'Cinci hoca'nın marifetleri ortaya saçıldı

Fişleme listesi ortaya çıktı! Skandal '0' ve '?' detayı!

Fişleme listesi ortaya çıktı! Skandal '0' ve '?' detayı!

Bülent Arınç'ın damadına mahkemeden ret!

Bülent Arınç'ın damadına mahkemeden ret!

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da cenazeye giden otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Polis alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.