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Tramvay hattında seferler normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

Tramvay hattında seferler normale döndü

İSTANBUL (AA) - T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, T1 Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu bölgesinde yaşanan tramvay arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. İyi akşamlar dileriz." denildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla aksamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arıza tramvay

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