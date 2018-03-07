Tramvay istasyonunda korku dolu anlar! Yarı çıplak şahıs dehşet saçtı!

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Tramvay istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, önce yolcuları sözlü olarak rahatsız etmeye başladı. Bir süre bu şekilde yolculuk eden şahıs, tramvay istasyona gelmeye yakın “imdat” frenini çekti. Makinistin bilgi vermesi üzerine tramvaya gelen güvenlik görevlileri şahsı indirdi. Bunun üzerine şahıs üstünü çıkartarak yarı çıplak bir şekilde güvenlik görevlilerine bıçak çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendilerine bıçak çekerek etrafa savuran şahsa silah çekti.

Şahıs gözaltına alındı, polis elinden yaralandı



İHA'nın haberine göre şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, bir yandan da yanına yaklaşamaya çalıştı. O esnada şahsın etrafa bıçak sallamasından ötürü olay yerindeki bir polis memuru da elinden hafif şekilde yaralandı. Bir süre sonra koşarak tramvay istasyonundan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilerek elindeki bıçağı alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Esentepe Polis Merkezine götürüldü. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.