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Tramvay istasyonunda korku dolu anlar! Yarı çıplak şahıs dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Sultangazi’de tramvay ile yolculuk eden yarı çıplak bir şahıs, yolcuları rahatsız edip 'imdat' frenini çekince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Tramvay istasyonunda görevlilere çektiği bıçağı etrafa savuran şahıs, silah çeken polis ekiplerine de 'Beni vurun' diye bağırdı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan zanlı ise polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Tramvay istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, önce yolcuları sözlü olarak rahatsız etmeye başladı. Bir süre bu şekilde yolculuk eden şahıs, tramvay istasyona gelmeye yakın “imdat” frenini çekti. Makinistin bilgi vermesi üzerine tramvaya gelen güvenlik görevlileri şahsı indirdi. Bunun üzerine şahıs üstünü çıkartarak yarı çıplak bir şekilde güvenlik görevlilerine bıçak çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendilerine bıçak çekerek etrafa savuran şahsa silah çekti.

Şahıs gözaltına alındı, polis elinden yaralandı

İHA'nın haberine göre şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, bir yandan da yanına yaklaşamaya çalıştı. O esnada şahsın etrafa bıçak sallamasından ötürü olay yerindeki bir polis memuru da elinden hafif şekilde yaralandı. Bir süre sonra koşarak tramvay istasyonundan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilerek elindeki bıçağı alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Esentepe Polis Merkezine götürüldü. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polise “Beni vurun” diye bağırdı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yarı çıplak bir halde görevlilere bıçak çeken şahıs istasyonun içine doğru yürüyor. Bir süre sonra şahıs istasyonun içine doğru koşmaya başlıyor. O esnada elinde silah çeken polis memuru ise şahsa yaklaşarak ikna etmeye çalışıyor. Şahıs ise polis ekiplerine, “Beni vurun” diye bağırıyor. Kısa süreli arbedenin ardından şahıs kaçmaya başlıyor.

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istanbul tramvay

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gencecik üniversite öğrencilrine sinek öldürür gibi biber gazı sıkan polis bu eli bıçaklı psikopatlara neden biber gazı sıkmaz elinden yaralanır Allah korumuş bu saldırganın savurduğu bıçak daha tehlikeli bölgelerede gelebilirdi.anlaşılan biber gazı masum vatandaşlar için ithal ediliyor eli palalı bıçaklı tabancalı tiplere gaz yok sevkat var
Millet iyice kafayı üşüttü ak Parti sağ olsun
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