HABER

Tramvay kazasının ardından İETT EK seferler düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

TOPÇULAR İstasyonunda öğle saatlerinde meydana gelen Tramvay kazasının ardından İETT ek seferler yapıyor.

Tramvay kazasının ardından İETT EK seferler düzenledi

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-TOPÇULAR İstasyonunda öğle saatlerinde meydana gelen Tramvay kazasının ardından İETT ek seferler yapıyor.
Topkapı-Habipler tramvay hattında sefer yapan tramvayın, saat 11.30'da Topçular İstasyonu'nda duran tramvaya arkadan çarpması sonucu 13 kişinin yaralandığı kazanın ardından tramvay seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için İETT otobüsleri ile ücretsiz ek seferler düzenledi. Ek seferlerde yoğunluk yaşandığı görüldü. Şehitlik İstasyonu'ndan hareket eden otobüsler, Sağmalcılar durağına kadar ücretsiz sefer yapıyor. Vatandaşlar açık olan Bosna/Çukurçeşme durağından tramvayla Sultançiftliği yönüne gidiyor.

(FOTOĞRAF)

Tramvay kazasının ardından İETT EK seferler düzenlediTramvay kazasının ardından İETT EK seferler düzenlediTramvay kazasının ardından İETT EK seferler düzenledi

Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.