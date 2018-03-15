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Tramvay kazasının hemen ardından yaşananlar kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

- TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI (3)

- TOPÇULARDA TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI (3)

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı!
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
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