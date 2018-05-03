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Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çocuğa veren gencin yeni görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, tramvayda yolculuk yaparken, ayağında ayakkabısı bulunmayan Suriyeli çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp, veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, tramvayda yolculuk yaparken, ayağında ayakkabısı bulunmayan Suriyeli çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp, veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Iraklı olduğu öğrenilen gencin tramvaya ayakkabılı binip, ayakkabısız indiği, çoraplarıyla yürüdüğü kameraya yansıdı. Davranışıyla büyük takdir toplayan gence ise henüz ulaşılamadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet verilen tramvayda yolculuk yapan bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına giderek, sohbet etmeye başladı. Genç, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip, bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yolculuğuna devam etti. Gencin davranışı, tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ Iraklı olduğu öğrenilen gencin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Atakum ilçesi Mimar Sinan İstasyonu'ndan tramvaya ayakkabısıyla binen ve Canik ilçesi Samsunspor İstasyonu'nda ayakkabısız inen gencin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin, tramvaydan indikten sonra, ayakkabıları olmadan, çoraplarıyla yürüdüğü görülüyor.

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