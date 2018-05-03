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Tramvaydaki insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

Samsun'da, yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan ve ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabılarını veren gencin, çoraplarıyla tramvaydan indiği görüntü güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Atakum ilçesinde yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan ve ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabılarını veren gencin, çoraplarıyla tramvaydan indiği anın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tramvaydaki yolculardan Emre Enes Köse'nin, ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren gencin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından, gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve basında geniş yer alan gencin örnek davranışının, tüm Türkiye'yi duygulandırdığını belirtti.

Söz konusu genci, verdiği insanlık dersi için teşekkür etmek ve ödüllendirmek için aradıklarını ifade eden Gürkan, "Kamera kayıtlarından gencin Mimar Sinan durağından tramvaya binip Samsunspor durağında indiğini tespit ettik. Bu kişinin bulunması için çalışıyoruz. Bulup kendisine teşekkür edip ödüllendirmek istiyoruz. Çok anlamlı bir iş yaptı. Duygularımızı kabarttı. Yabancı uyruklu olduğunu düşünüyoruz." dedi.

SAMULAŞ'ın güvenlik kamerası kayıtlarında, gencin ayakkabılarıyla bindiği tramvaydan, çoraplarıyla indiği ve bir süre yürüdüğü görülüyor.

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Ayakkabı insanlık dersi Samsun samulaş Suriye tramvay

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