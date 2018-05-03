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Tramvaydaki insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Samsun'da yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan ve ayakkabısı olmadığını gördüğü çocuğa ayakkabısını veren gencin Iraklı 21 yaşındaki Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai olduğu ortaya çıktı - Alsamarrai: - "Çocuğu ayakkabısız görünce çok üzüldüm. Ona kendi ayakkabımı verdiğimde, bir daha yere basmayacağını düşünerek çok mutlu oldum"

Samsun'da yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan ve ayakkabısı olmadığını gördüğü çocuğa ayakkabısını vererek çorabıyla tramvaydan inen gencin Irak uyruklu 21 yaşındaki Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai olduğu belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, insanlık dersi veren Alsamarrai'yi ve babasını makamında ağırladı.

Şahin, gence örnek davranışı için teşekkür etti.

Samsun'da ailesiyle birlikte yaşadığı ve sanayide mobilya atölyesinde çalıştığı öğrenilen Alsamarrai, AA muhabirine, ayakkabısı olmayan bir çocuğu mutlu ettiği için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Yağmurlu bir günde tramvaya bindikten sonra, bir çocuğun ayakkabısı olmadığını fark ettiğini anlatan Alsamarrai, "Ayağında ayakkabısı yoktu. Kendimi tutamadım. Böyle bir şey ilk defa görmüştüm. Az bir şey konuştuktan sonra ayakkabımı çıkardım verdim." dedi.

Alsamarrai, o gün havanın soğuk ve yağışlı olduğunu çocuğun böyle bir durumda hasta olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Ayakkabısız nasıl yol yürüdüğünü düşündüm. Ben 5-10 dakika yürüdüm ayaklarım ağrıdı. O nasıl yaşadı ayakkabısız ? Çocuğu ayakkabısız görünce çok üzüldüm. Ona kendi ayakkabımı verdiğimde, bir daha yere basmayacağını düşünerek çok mutlu oldum." diye konuştu.

Ayakkabısının çocuğa biraz büyük olduğunu belirten Iraklı genç, daha sonra tramvaydan indiğini ve yürüyerek eve gittiğini söyledi.

Evdekilere önce durumu anlatmadığını, ayakkabıları olmadığını fark ettiklerinde anlattığını aktaran Alsamarrai, "Başka kimseye söylemedim. Zaten ben Allah için yaptım. Kimseye söylemeye gerek yok." dedi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan bir gencin ayakkabısı olmayan çocuğa kendi ayakkabılarını verdiği an, bir başka yolcu tarafından fotoğraflanmış olay sosyal medyada ve medyada ilgi görmüş ve takdir toplamıştı.

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Ayakkabı Iraklı genç insanlık dersi Samsun tramvay

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