HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz" - "Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.

Törene, Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın petrol şirketi SOCAR ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, paydaş ülkelerin enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TANAP tören alanına gelişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

Tören alanının girişinde yabancı ve Türk konukları, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler karşıladı.

Erdoğan, tören öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile ikili ve üçlü görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk devlet ve hükümet başkanlarının yerlerini almalarının ardından başlayan törende davetlilere, TANAP'a ilişkin tanıtım filminin izletildi.

- "TANAP, çok taraflı işbirliğinin nişanesidir"

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine "Bugün, bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz." diyerek başladı.

Erdoğan, alandaki konuklara, "Siz dostlarımı, böylesine stratejik bir projenin açılışı vesilesiyle Eskişehir'de misafir etmekten şahsım ve milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum." şeklinde seslendi.

Bu devasa projenin, planlanan tarihten önce hayata geçirilmesinde emeği olanları gönülden kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu projenin gerçekleşmesi her şeyden önce Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca üretici, transit ve tüketici ülkelerle şirketler arasındaki uyum ve anlayış birliği de sürecin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır.

Bu açıdan TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle İlham Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı, ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor."

(Sürecek)

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Eski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybettiEski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybetti
TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

En Çok Okunan Haberler

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

İlginizi Çekebilir

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.