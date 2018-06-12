HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "TANAP gibi mihenk bir projenin hayata geçirilmesi Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin bilge ve güçlü siyasi iradesi neticesinde mümkün olmuştur" - "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üstünde kalabilirdi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışının Türkiye ve Azerbaycan’ın liderlerinin bilge ve güçlü siyasi iradesi neticesinde mümkün olduğunu belirtti.

Aliyev, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde düzenlenen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katıldı.

İlham Aliyev, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle elde edilen kazanımlara çok sevindiklerini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorulmaz faaliyeti neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce çevrildi. Türkiye, öyle bir ülke ki dünya gündemini belirlemektedir. Biz Azerbaycan’da buna seviniriz, Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür, bizim gücümüz bizim birliğimizdedir." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan kadar dünyada birbirine bu kadar yakın ve birbirini destekleyen ikinci bir ülkeyi katmanın zor olduğunu ifade eden Aliyev "Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği hem ülkelerimiz, hem halklarımız, hem bölgemiz, hem de Avrasya için önemli faktördür. Bugün TANAP’ın devreye girmesi Türkiye-Azerbaycan’ın tezahürüdür. TANAP, Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferidir." diye konuştu.

TANAP’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hayata geçirdikleri ilk proje olmadığını anlatan Aliyev, daha önce 2006’da Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi, 2007'de Bakü-Tiflis Erzurum Gaz Hattını ve geçen yıl da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun açılışını yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti:

"Bugün biz 21. asrın enerji tarihini birlikte yazmaktayız. Bu tarih, iş birliği tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getirecektir. Bu projeye iştirak eden bütün ülkeler ve şirketler, halklar fayda görecektir. TANAP gibi mihenk bir projenin hayata geçirilmesi Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin bilge ve güçlü siyasi iradesi neticesinde mümkün olmuştur. Bunların arkasında düşünülmüş siyaset, güçlü irade var ve bizim kardeşliğimiz vardır."

Azerbaycan’ın gazının taşınmasına yönelik çekinceleri dile getiren Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan, TANAP adını birlikte koydu 2012’de İstanbul’da. Biz büyük işler gördük. TANAP’ın icrası hem teknik hem mali açıdan çok müreffeh bir iştir. Bunu muvaffakiyetle icra ettik bugün. TANAP’ın devreye girmesi, komşu ve dost ülkeler için güzel imkanlar yaratır. TANAP, 7 ülkeyi ve birçok şirketi birleştirir. TANAP, enerji arzı için önemli altyapı projesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi'nin (TAP) de devreye girmesiyle Avrupa’nın en büyük altyapı projesinin gerçekleşeceğine işaret eden Aliyev, "Bu bize imkan verecek ki Azerbaycan’ın zengin gaz kaynakları, Türkiye ve Avrupa pazarlarına kısa, emniyetli yolla ulaştırılacak. Cenub Gaz Dehlizi enerji dehlizi projesidir." dedi.

TANAP'a iştirak eden şirketlere teşekkür eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bugün tarihi bir gündür. Bugünün mümkün olması güçlü siyasi irade sayesinde olmuştur. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üstünde kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Eski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybettiEski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybetti
TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Eskişehir TANAP Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

24 Haziran seçimleri öncesi mühürlü oy pusulası skandalı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

Muharrem İnce'den Erdoğan'a olay cevap: Mitingde AK Partililer de vardı!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Dünyanın en seksi kadınından olay pozlar!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İlginizi Çekebilir

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tweet'i sonrasında istifa çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

Başlarına 300'er bin TL ödül konulmuştu! Tunceli'deki hava harekatında etkisiz hale getirildiler

TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.