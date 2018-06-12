Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılışı

Bu doğalgaz projesinin oluşturulmasıyla ilgili iki önemli hususu burada kutladıklarını dile getiren Aleksandar Vucic, "Öncelikle Güneydoğu Avrupa’ya dair önemli bir adım atmış oluyoruz. Büyük altyapı projelerinde bu bölgenin izole edilmediğini garanti etmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu proje Avrupa’nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacak ve yatırım ortamını desteklemeye devam edecektir. Ülkemize bu anlamda yatırımları çekeceğimize inanıyoruz. Bütün bunlar bizim iş birliğimizi destekleyecektir ve aynı zamanda çok başarılı bir çalışmayla burada temsil edilen ülkeleri bir araya getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün son derece önemli bir stratejik bağlantı olan TANAP'ın açılışını yaptıklarını dile getiren Vucic, "Bu başarılı projeyi gerçekleştirenleri tebrik ediyor ve aynı zamanda bu vizyona sahip olan liderlere de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ve bu projeye katılıp katkı verenlere tebriklerimi iletiyorum.” diye konuştu.

Vucic, Sırbistan’ın altyapı projelerine katılmaya büyük istek duyduğunu belirterek "Aynı zamanda, geniş bölgemizdeki projeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Sürdürülebilir enerji, gerçekten ekonomik gelişim için sadece ülkeler için değil, Sırbistan için değil, bölgenin tüm ülkeleri için önemli. Bu çerçevede TANAP ve gaz koridoru gerçekten çok önemli bir katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Ekibinin konuşma metnini çok uzun tuttuğunu ve kendisinin buna uymayarak sadece kalpten birkaç bir şey söylemek istediğini söyleyen Vucic, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bile çok büyük projelerle ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı’nın projeleriyle ilgili şüpheleri olan insanlar olduğunu biliyorum. Biz gerçekten Sayın Erdoğan’ı, birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmesinden dolayı takdir ediyoruz. Sizin liderliğiniz çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye en iyi dostlukları üretebilecektir. Sadece Türkiye ve Azerbaycan arasında değil, bu çok doğal bir dostluk çünkü ama Türkiye ve Sırbistan arasında da çok güzel bir dostluğu tesis edebileceğimizi düşünüyorum. Birkaç yıl önce düşünülemez bir şeydi bu. Sizin sayenizde bu köprüleri inşa edebildik ve bu çerçevede bunları koruyabileceğimize, geliştirebileceğimize inanıyorum. Hepinize ve Türk halkına tebriklerimi iletmek istiyorum. Sevgili dostum sizi de tebrik etmek istiyorum."

