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Tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölen 24 kişiden 6'sının çocuk olduğu belirlenirken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı.

Tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldı

Mehmet YİRUN- Gülseli KENARLI- Harun UYANIK- Akın ÇELİKTAŞ/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölen 24 kişiden 6'sının çocuk olduğu belirlenirken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren faciasında, yaşamını yitirenler arasındaki 5 aylık Beren Kurtuluş'un da bulunduğu 6 çocuk, acıları daha da artırdı. Çalışmaların sürdüğü kaza bölgesinde enkazdaki eşyalar da olayın vahametini ortaya koyarken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı. Pembe ayakkabılardan biri devrilen vagonların yakınında, rayların geçtiği bölümde, diğer ayakkabı ise çamura saplanmış halde bulundu.
Kazada yaralanan 341 kişiden 42'sinin hastanelerde tedavisine devam edildiği, yaralılardan 8'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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