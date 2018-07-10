Tren faciasında yardıma koşan köylüler: 25 traktörümüzle tek yürek olduk

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün 24 kişinin öldüğü, 318 kişinin de yaralandığı tren faciasında, olay yerine traktörleriyle güçlükle ulaşıp, yaralılara ilk yardımı yaparak, ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyan kırsal Sarılar Mahallesi'nin sakinleri, insanlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Köylülerden Fikret Döner, "Vatandaşımızın başı sağ olsun. Köylümüz çok büyük fedakârlık yaptı, tek yürek olduk. Yaralılarımızı traktörlerle ambulanslara taşıdık. Böyle olduğu müddetçe Türkiye'ye hiçbir şey olmaz" dedi.

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treni önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kaza bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki en yakın yerleşim birimi olan Sarılar'da Muhtar Fuat Döner'in talimatıyla köy camisinden anonslar yapılarak kaza duyuruldu ve köylüler yardıma çağrıldı. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden onlarca köylü traktörleriyle olay yerine gitti. Araçların giremediği kaza bölgesine traktörleriyle ve yaya olarak çamurlu tarlalardan güçlükle ulaşan köylüler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Canla başla çalışan köylüler, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralıları traktörlerle en yakın ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyıp, zamanında müdahale yapılmasını sağlayarak ölü sayısının artmasını önledi.

'TEK YÜREK OLDUK'

Tekirdağ'ın 'Büyükşehir' olmasının ardından köyden mahalle statüsüne geçen 550 nüfuslu Sarılar'da, köylüler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne layık olduklarını, 25 traktörle tek yürek olarak insanlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Olayı duyar duymaz kazanın yaşandığı bölgeye koştuklarını söyleyen çiftçi Fikret Döner (70), "Vatandaşımızın başı sağ olsun. Köylümüz çok büyük fedakârlık yaptı, tek yürek olduk. Hasta ve yaralılarımızı traktörlerle ambulanslara taşıdık. Böyle olduğu müddetçe Türkiye'ye hiçbir şey olmaz" dedi.

CAMİDEN ANONS YAPILDI, 25 TRAKTÖR BÖLGEYE GİTTİ

Kazanın hemen ardından köy camisinden yardım anonsları yapıldığını belirten Nemci Altun (65) ise "Bu kaza olduktan sonra köy muhtarımız köydeki camimizden yardım etmemiz için anonslarla bilgi verdi. Köyümüzden en az 25 traktör olay yerine gidip, tüm yaralıları ambulansların girebildiği noktalara kadar taşıdı. Kurtarma ekipleri gelene kadar köylülerimiz yaralılara yardım etti. Yaralıların bir kısmı da yürüyerek köyümüze intikal etmesi sonucu, buradan Çorlu Devlet Hastanesi'ne gönderildi" diye konuştu.

'150 YILLIK KÖPRÜNÜN ÜZERİNE RAY DÖŞEDİLER'

Köylülerden Mustafa Çalışkan (58) ise kimi köylünün arabası kiminin ise traktörüyle bölgeye gittiğini, kiminin de koşarak yaralılara ulaşmaya çalıştığını anlattı. Çalışkan, "Bütün köylümüz burada tek yürek oldu. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Devlet Demiryolları'nın bakımı oldu, trenlerimiz 1.5 yıl çalışmadı. 1.5 yılda tren raylarının üstünü döşediler ve 150 yıllık köprünün üzerine tren rayı koydular. Normal vatandaş gözüyle bile o menfezin o suyu almayacağını bilirsin" dedi.

'50 YIL ÖNCE BENZER BİR KAZA YAŞANDI'

Yaklaşık 50 yıl önce bölgedeki demir yolunun altının boşaldığını ancak kaza yaşanmadığını anlatan Muammer Özük ise "Bizim çocukluk yıllarımızda da yani yaklaşık 50 yıl önce benzer bir kaza ile karşılaşılmıştı. Demir yolunun üzerinden çamur ve taşlar olduğu gibi akıp gitmişti ama bu, o an için bir kazaya sebebiyet vermemişti. Bugün yaşanan ise çok acı oldu. Aynı yerde yukardan tarlalardan gelen bir afet sebebi ile yeni demir yolunun üzerinden olduğu gibi su akmıştı" dedi.

'ALLAH HALKIMIZDAN RAZI OLSUN'

Sarılar Köyü Eski Muhtarı Şahin Nas da traktör dışında kaza yerine girişin imkansız olduğuna dikkat çekti. Nas, "Traktör haricinde o çamurda hiçbir vasıta iş yapamazdı, köy halkı olay yerine koştu. İki traktörümü bölgeye götürdüm. Traktörle de olsak zorlandık. Çamurda yürüyemeyen, batanlar vardı. Yaralıları traktörler çekti. Allah köy halkımızdan razı oldu. Traktörünü kapan römorkuyla yaralılara yardıma gitti" diye konuştu.