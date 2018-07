Tren faciasının yasını tutan Uzunköprülülere psikolojik destek verilecek

Engin ÖZMEN- Can EROK- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişiden 12'sinin memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi sakinleri, yas tutuyor. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, ilçe halkının travma yaşadığını ve bunu atlatmaları için psikolojik destek vereceklerini söyledi. Kaza nedeniyle 3 gündür yapılamayan tren seferleri ise raylardaki onarımın ardından yeniden başladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında, Uzunköprü- Halkalı seferini yapan yolcu treninin pazar günü raylardan çıkan 5 vagonunun devrilmesi sonucu meydana gele kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 341 kişi de yaralanmıştı. Faciada, trenin kalkış istasyonu olan Uzunköprü'den, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi. 'Dünyanın en uzun taş köprüsü'nün bulunduğu, 62 bin nüfuslu Uzunköprü, son 2 gündür kaldırılan cenazelerle gündeme gelirken, ilçe sakinleri de ölenlerin ardından gözyaşı döküp, yas tutuyor. 'KARA YOLLARINA GÖRE DAHA GÜVENLİ' Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, trenlerin bakımının yapılmasının önemini vurgulayarak, "Elim bir tren kazası sonucu 24 vatandaşımızı kaybettik, bunlardan 12'si Uzunköprülü, 2 gündür ilçemizden cenazeleri kaldırıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tren aslında umuttur, insanları ulaştırmak istediği yere insanlara ulaştırır. Birtakım sıkıntılardan dolayı kaza oldu. Olan evlatlarımıza vatandaşlarımıza oldu. Bir sürü gencimiz iş bulmak için fabrikaların olduğu Çerkezköy, Çorlu gibi yerlere gidiyor. Otobüs fiyatları da yüksek olduğu için insanlarımız treni tercih ediyor. Kara yollarına göre daha güvenli trenler ama mutlaka bakımlarının yapılması gerekiyor. Uzun bir süre Uzunköprü- Sirkeci hattı kapalıydı, yerel hatlarda İstanbul'da çalışmalar vardı. Bu hatlarda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar açıldı. Uzunköprü olarak imza topladık, insanlarımız istediler. Yollarda tren rayları için çavuşlar olurdu, o işçileri artık çalıştırılmıyor. Bu hatlar hızlı trene konu olacağı konuşuluyor, bu hatlarla olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. 'TRAVMAYI ATLATMAK GÜÇ OLACAK' Başkan İşbilen, ilçe sakinlerinin, tren kazasının ardından büyük üzüntü yaşadığını belirterek, hem toplu hem de bireysel olarak psikolojik destek verilmeye başlanacağını söyledi. İhmal varsa araştırılarak, ortaya çıkarılması gerektiğini de vurgulayan İşbilen, "İhmal varsa gerekli soruları yargının sorması gerekiyor. İnsanlarda çok büyük bir korku panik yaşandı. İlçede travmayı, şiddetli olayı atlatmak güç olacak. Belediye olarak psikologlarla iletişim halindeyiz, travmayı atlatmak için destek sağlayacağız. Toplantı tarzında ve birebir destek vereceğiz" dedi. 'BU ACI UNUTULMAZ' İlçe sakinlerinden Recep Paşaoğlu, tren kazasının ardından büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Yolda bir durum var ki bu kaza oldu. Televizyondan izlerken, çok acı yaşadık. Büyük bir acı, 6 yaşında köyümüzde evlat toprağa verdik. Uzunköprü'de 12 cenaze var. Bu acı hiç unutulmaz, çok büyük acı. Allah kimseye göstermesin. Uzunköprü halkı olarak yas tutuyoruz" diye konuştu. İsmet Akla da ihmal varsa ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "İlçe halkı olarak çok üzüldük. İnşallah ihmal yoktur, doğal afetlerde yapacak bir şey yok. Çok güzel hizmetler var ama takibinin yapılması lazım. 24 kişi öldü, 12'si Uzunköprü'den herkes çok üzgün ve ölenlerin yasını tutuyoruz" dedi. SEFERLER YENİDEN BAŞLADI Öte yandan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen trene 130 kişinin bindiği Uzunköprü Tren Garı'nda, kazanın ardından duran seferlerle 3 gün sessizlik hakim oldu. Hatların bakımlarının yapılmasının ardından seferler, dün geceden itibaren yeniden başlatıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen yolcu trenine, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden binen Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Muratlı ilçesinden Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Çorlu ilçesinden Beren ve Derya Kurtuluş, Bihter Bilgin, Meriç ilçesinden Ömer Alperen Can, Pehlivanköy ilçesinden Seyfi Bebil ile Zübeyde Seven, İstanbul'dan Gani Kartal ile Rubize Kartal hayatını kaybetmişti.



