Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada trenin ile Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kazanın meydana geldiği, 5 vagonun raydan çıktığı belirtildi.

Türkiye'yi yasa boğan tren kazasında bazı yolculardan ise haber alınamıyor. Feci kaza sonucu yakınlarından haber alamayan kişiler sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya başladı.

İŞTE TREN KAZASINDA HABER ALINAMAYAN KİŞİLER LİSTESİ:

Özge Nur Dikmen

Gülce Dikmen

Hakan Sel ve oğlu Oğuz Arda Sel

Ömer Alperen Can (5 yaşında)

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI

Tren kazasının ardından Simge Akdağ isimli Twitter kullanıcısı, kaza yapan trende olduğunu söylediği kuzenine ve kuzeninin babasına ulaşamadığını belirterek yardım çağrısında bulunan bir paylaşım yaptı.

İşte Simge Akdağ isimli kullanıcının çağrısı;

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasında kuzenim Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel de vardı. Hala ulaşamadık, bulamıyoruz. Yardım!

Not: Arda'nın kimliği yanında değil.



