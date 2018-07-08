TREN KAZASINA KURTARMA EKİPLERİ RAYLARIN ÜZERİNDE BÖYLE GİTTİ

Özgür DENİZ KAYA / İstanbul DHA
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Kazada 10 kişi ölürken 73 kişinin yaralandığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaza bölgesine 11 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderdi. İBB kurtarma araçlarının raylar üzerinden kaza bölgesine gitme anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşuşturan ekiplerin arkasından bir kurtarma aracının da rayların üzerinden ilerlediği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Ekiplerin tren yolunda koşuşturması
-Kurtarma aracının rayların üzerinde gitmesi
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası
Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum