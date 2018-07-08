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TREN KAZASINA KURTARMA EKİPLERİ RAYLARIN ÜZERİNDE BÖYLE GİTTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 21:54 | Son Güncelleme

Özgür DENİZ KAYA / İstanbul DHA Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi.

Özgür DENİZ KAYA / İstanbul DHA
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Kazada 10 kişi ölürken 73 kişinin yaralandığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaza bölgesine 11 kurtarma aracı ve 24 kurtarma personeli gönderdi. İBB kurtarma araçlarının raylar üzerinden kaza bölgesine gitme anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşuşturan ekiplerin arkasından bir kurtarma aracının da rayların üzerinden ilerlediği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin tren yolunda koşuşturması
-Kurtarma aracının rayların üzerinde gitmesi

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