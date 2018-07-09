Tren kazasında 2 kızını ve 2 torununu kaybetti 

Remzi Güvenç, Çorlu'daki tren kazasında kızı Derya Kurtuluş (30) ile 5 aylık torunu Beren Kurtuluş ve büyük kızı Emel Duman (36) ve torunu Bihter Güvenç'i (14) kaybetti.
Bihter Güvenç, Çorlu Garaj Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Derya Kurtulmuş ile kızı Beren ve Emel Duman ise aynı camide ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Acılı baba Remzi Güvenç camide göz yaşları içinde tabuta sarıldı. Güvenç, "Söyleyecek bir şeyim kalmadı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Eşini ve kızını kaybeden Melih Kurtulmuş ise gezmeye gittiklerini belirtti.
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