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TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN FETHİYE YILDIZ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatında kaybeden Fethiye Yıldız'ın (59) cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatında kaybeden Fethiye Yıldız'ın (59) cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda alındı. Yıldız'ın cenazesi defnedilmek üzere Edirne'ye götürüldü.
Çorlu'nun Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi ölmüş, 341 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız (59) dün yaşamını yitirmişti. Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Aslanpınar Köyü'ne götürülmek üzere yola çıktı.

"İHMAL VAR"
Fethiye Yıldız'ın cenazesini almaya gelen oğlu Özkan Yıldız, annesinin ölümünde, Avcılar'da bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin ihmali olduğu iddiasında bulundu. Annesinin ilk günlerde sağlık durumunun iyi olduğunu, sonraki günlerde olumsuzlukların ortaya çıktığını, sevk kararı veren Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin, durumun ciddiyetini kendilerine bildirmediklerini öne sürdü. Oğul Yıldız, "Bence ihmal İstanbul'dan kaynaklanıyor. Nakil olacaksa bile, İstanbul içindeki tam teşekküllü bir hastaneye nakil etmeleri lazımdı. Annemi Çorlu'ya nakil ederken Silivri'ye zor yetiştirdik" diye konuştu.

"TRENE DOKTOR KONTROLÜNE GİTMEK İÇİN BİNMİŞTİ"
Annesinin trene doktor kontrolü için Çorlu'ya gitmek üzere bindiğini söyleyen oğul Yıldız, "Ertesi gün kulak problemi için randevusu vardı. O amaçla Çorlu'ya bir gün öncesinden gideyim demiş" ifadelerini kullandı. Fetiye Yıldız'ın cenazesinin, memleketi olan Uzunköprü'nün Aslanpınar Köyü'nde toprağa defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
- Fetiye Yıldız'ın oğlu ile röp.
- Adli Tıp Kurumu'ndan görüntüler
- Cenazenin çıkışı
- Genel ve detay görüntüler

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