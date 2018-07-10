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TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KARTAL ÇİFTİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER İstanbul DHA Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde meydana gelen tren kazasında ölen Gani Kartal (77) ve Ruzibe Kartal (75) çifti son yolculuklarına beraber uğurlandı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER İstanbul DHA
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde meydana gelen tren kazasında ölen Gani Kartal (77) ve Ruzibe Kartal (75) çifti son yolculuklarına beraber uğurlandı. Küçükçekmece Sultan Murat Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Kartal çifti defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Oğullarının taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazı
-Genel ve detaylar

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