Tren kazasında hayatını kaybeden Kartal çifti son yolculuklarına uğurlandı (1)

Çorlu İlçesi'nde meydana gelen tren kazasında ölen Gani Kartal (77) ve Ruzibe Kartal (75) çifti son yolculuklarına beraber uğurlandı. Küçükçekmece Sultan Murat Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından Kartal çifti defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.
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