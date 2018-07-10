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TREN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN KARTAL ÇİFTİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren Gani Kartal (77) ile eşi Ruzibe Kartal (75) son Küçükçekmece'de son yolculuklarına uğurlandı.

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren Gani Kartal (77) ile eşi Ruzibe Kartal (75) son Küçükçekmece'de son yolculuklarına uğurlandı. Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeleri yakınları tarafından alınan Gani Kartal ile eşi Ruzibe Kartal çiftinin cenazeleri Sefaköy'deki Sultan Murat Merkez Camisi'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri çiftin oğlu İsmail Kartal kabul etti. Bir süre fenalaşan İsmail Kartal'ı yakınları teselli etti. Kartal çiftin cenazeleri öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Güzelbahar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan Gani Kartal'ın cenazesinin kaldırıldığı camide yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak temizlik işlerine yardım ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Çiftin oğlu İsmail Kartal'ın taziyeleri kabulu
-Dua edenlerden görüntü
-Cenaze namazlarının kılınması
-Tabutların taşınması
-Genel ve detaylar

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