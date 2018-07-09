HABER

TREN KAZASINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ DAHA AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHA Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelilerine teslim edildi.

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHA

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelilerine teslim edildi.

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

RUZİBE KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi alınan Ruzibe Kartal, yarın öğle vakti Sultan Murat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÖZGENUR DİKMEN VE SENA KÖSE UZUNKÖPRÜ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Özgenur Dikmen ve Sena Köse de, Uzunköprü'de son yolculuklarına uğurlanacak.

PARTNERBöylesini görmüş müydünüz? Böylesini görmüş müydünüz?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.