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Tren kazasında ölen Arda'dan geriye kalan görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

ÇORLU'daki tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) ÇORLU'daki tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı. Görüntülerde Arda sınıfta annesine yazdığı bir şiiri okuyor. Öte yandan annesi ile çekilmiş fotoğraflarındaki mutluluğu yüzünden okunuyor.

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