Tren kazasında ölen Oğuz Arda ile babasının cenazeleri, Edirne'de toprağa verildi -2

Yılmaz BEZGİN-Can EROK/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda Sel'in (9) cenazeleri, memleketleri Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğuz Arda'nın Galatasaray atkısı konulan tabutuna sarılan annesi Mısra Öz, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, önceki gün, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için bugün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Sel ailesi ve yakınları ile çok sayıda Edirneli katıldı.