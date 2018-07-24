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Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın adı futbol akademisine verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in (9) adı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kurulacak futbol akademisinde yaşatılacak.

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın adı futbol akademisine verilecek

UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in (9) adı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kurulacak futbol akademisinde yaşatılacak.
Çorlu'da 8 Temmuz'da 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin de yaralandığı tren kazasında, trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden de 12 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Kazada babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel, Uzunköprü'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayali Barcelona'da oynamak olan futbol tutkunu Oğuz Arda, tabutuna Barcelona forması ve Galatasaray atkısı konularak son yolculuğuna uğurlandı.
Uzunköprü Belediyesi, önümüzdeki günlerde ilçede küçük yaştan itibaren programlı, bilinçli ve iyi sporcular yetiştirmek için futbol akademisi kuracak. Kuruluş çalışmaları süren akademinin en kısa süre içinde açılışını gerçekleştireceklerini belirten Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Tren kazasında yitirdiğimiz Oğuz Arda Sel'in ismini yaşatmak için, yakında açacağımız Uzunköprü Belediyesi Futbol Akademisi'nin adı Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi olacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın adı futbol akademisine verilecekTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın adı futbol akademisine verilecekTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın adı futbol akademisine verilecekTren kazasında ölen Oğuz Arda'nın adı futbol akademisine verilecek

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