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Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 04:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da meydana gelen ve en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği 73 kişinin de yaralandığı tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı.

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaralananlar, yaşananları anlattı.

Kazada devrilen vagonlardan birinde olan vatandaş "Her şey 5-6 saniyede oldu herkes çığlık atmaya başladı. Tren sol tarafa düştü camlar patladı, camdan aşağı düşenler gitti" ifadesini kullanırken, kazadan önce yağışın kesildiğini belirten diğer bir kazazede "Bölgede yağış vardı biz geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu kimse ne olduğunu anlayamadı. Biz ilk vagondaydık, Allah bize yardım etti. Diğer vagonların devrildiğini gördüm" dedi.

Yaralıların tedavileri Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürerken yakınlarını görmeye gelen vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

(İHA)

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Tekirdağ Çorlu tren kazası tren faciası

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