Tren kazasında yaralananların bir bölümü İstanbul'a getirildi

Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA) ÇORLU'da 10 kişinin hayatını kaybettiği 73 kişinin yaralandığı tren kazasında yaralananlardan bir bölümü başta Silivri olmak üzere İstanbul'da bulunan bazı hastanelere sevk edildi. Ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktor Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar tedavi altına alındı.
15 KİŞİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE GETİRİLDİ
Ambulans ve özel araçlarla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan bir yaralının ameliyata alındığı öğrenildi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 14 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralıların tedavileri devam ediyor.
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı
Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum