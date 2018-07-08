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Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren faciası sonrası, kazadan sağ olarak kurtulan bazı yolcular dehşet anlarını anlattı.

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tekirdağ'dan akşama doğru Türkiye'yi derinden sarsan bir facia yaşandı. Uzunköprü-İstanbul seferini yapan bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi. Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti 73 kişi yaralandı.

Kazandan sağ kurtulan bazı yolcular o dehşet anlarını anlattı.

"CAMDAN ÇIKTIK"

Kazada bebeği ulan kurtulan bir kadın o anları böyle anlattı: Bizim vagondan itibaren bütün vagonlar devrildi. Bir sürü ölü ve yaralı var. Biz de savrulduk camdan çıktık.

Kazadan yaralı olarak kurtulan bir başka kadın yolcu da, "Ben son vagondaydım. Orta vagonlar biraz kötüydü. Çok şükür iyiyiz."

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu tren kazası

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