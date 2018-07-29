HABER

Tren kazasının son kurbanı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 20:28 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız (71), bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tren kazasının son kurbanı toprağa verildi

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız (71), bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.
Köydeki evine götürülüp helallik alınan Yıldız'ın cenaze namazı köy mezarlığında kılındı. Eşini yıllar önce kaybeden 2 çocuk 3 torun sahibi Fetiye Yıldız'ın yakınları cenaze töreninde gözyaşları döktü. Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Tren kazasının son kurbanı toprağa verildiTren kazasının son kurbanı toprağa verildiTren kazasının son kurbanı toprağa verildiTren kazasının son kurbanı toprağa verildi

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışlarıMostar Köprüsü'nde geleneksel atlama yarışları
AK Partili Turan: bedelli askerlik Çanakkalemizin ekonomisine katkı sağlayacakAK Partili Turan: bedelli askerlik Çanakkalemizin ekonomisine katkı sağlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.