HABER

Tren kazasının son kurbanı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız (71), bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız (71), bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.

Köydeki evine götürülüp helallik alınan Yıldız'ın cenaze namazı köy mezarlığında kılındı. Eşini yıllar önce kaybeden 2 çocuk 3 torun sahibi Fetiye Yıldız'ın yakınları cenaze töreninde gözyaşları döktü. Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Down sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek olduDown sendromlu genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesiMilli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.