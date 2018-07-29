Tren kazasının son kurbanı toprağa verildi

Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Fetiye Yıldız (71), bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.

Köydeki evine götürülüp helallik alınan Yıldız'ın cenaze namazı köy mezarlığında kılındı. Eşini yıllar önce kaybeden 2 çocuk 3 torun sahibi Fetiye Yıldız'ın yakınları cenaze töreninde gözyaşları döktü. Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

